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Côme est en deuil

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Côme est en deuil

Triste nouvelle. Côme a annoncé ce jeudi le décès de l’un de ses deux propriétaires par le biais d’un communiqué. Il s’agit du milliardaire indonésien Michael Bambang Hartono, qui s’est éteint à l’âge de 86 ans à Singapour. 76ᵉ fortune mondiale (estimée à 22 milliards d’euros) selon le magazine économique Forbes, il était à la tête du 4ᵉ de Serie A depuis 2019. À l’époque du rachat, qu’ils ont effectué par leur société, la Sent Entertainment, l’équipe venait tout juste d’être promue en Serie C.

Plus qu’un homme à la tête du club

« Nous présentons nos sincères condoléances à la famille Hartono et à tous les membres du groupe Djarum. Sous la direction de la famille, le club a entamé un nouveau chapitre de son histoire, et nous nous souvenons de lui avec gratitude et respect », a-t-on pu lire dans la communication du club. C’est donc son cadet de deux ans, Robert Budi Hartono, 71ᵉ fortune mondiale, qui devient le seul propriétaire de Côme.

Il n’y a plus qu’à aller chercher la qualif en C1 en son honneur.

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