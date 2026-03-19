Côme est en deuil

Triste nouvelle. Côme a annoncé ce jeudi le décès de l’un de ses deux propriétaires par le biais d’un communiqué. Il s’agit du milliardaire indonésien Michael Bambang Hartono, qui s’est éteint à l’âge de 86 ans à Singapour. 76ᵉ fortune mondiale (estimée à 22 milliards d’euros) selon le magazine économique Forbes, il était à la tête du 4ᵉ de Serie A depuis 2019. À l’époque du rachat, qu’ils ont effectué par leur société, la Sent Entertainment, l’équipe venait tout juste d’être promue en Serie C.

Como 1907 is deeply saddened by the passing of Michael Bambang Hartono. We extend our sincere condolences to the Hartono family and to all at the Djarum Group. Under the family’s leadership, the Club has entered a new chapter in its history, and we remember him with gratitude… pic.twitter.com/o9YGHm7qiu — Como1907 (@Como_1907) March 19, 2026

Plus qu’un homme à la tête du club

« Nous présentons nos sincères condoléances à la famille Hartono et à tous les membres du groupe Djarum. Sous la direction de la famille, le club a entamé un nouveau chapitre de son histoire, et nous nous souvenons de lui avec gratitude et respect », a-t-on pu lire dans la communication du club. C’est donc son cadet de deux ans, Robert Budi Hartono, 71ᵉ fortune mondiale, qui devient le seul propriétaire de Côme.

Il n’y a plus qu’à aller chercher la qualif en C1 en son honneur.

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