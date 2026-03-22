Didier Deschamps raconte une blague sur le niveau d'Adil Rami

Nouvelle masterclass d’Adil Rami. Trois jours après avoir dévoilé sa liste pour les matchs de préparation contre le Brésil et la Colombie, Didier Deschamps a répondu aux questions des Irrésistibles Français sur Téléfoot. Curieux et sans tabous, notamment à propos de la chatte à DD, les supporters lui ont posé cette question : « Quelle est la blague la plus nulle qu’un joueur vous a faite ? »

« Il ne faut pas que je rentre, je n’ai pas le niveau »

Après quelques secondes de réflexion, le sélectionneur de l’équipe de France est revenu sur un échange avec Adil Rami pendant les célébrations de la Coupe du monde 2018. « Je savais qu’Adil faisait partie des joueurs qui n’avaient pas joué à une minute. Juste après notre titre, je suis allé le voir. Je lui ai dit, écoute Adil, je suis vraiment désolé pour toi. Je voulais te faire rentrer. Et vous savez ce qu’il m’a répondu ? Coach, mais surtout pas. Il ne faut pas que je rentre, je n’ai pas le niveau.»

Toujours sans langue de bois ce Adil Rami.

Les Bleues poursuivent leur route vers l’Euro