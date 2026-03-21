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Didier Deschamps ironise sur son animal préféré

TB
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Didier Deschamps ironise sur son animal préféré

Comment va la chatte à Dédé ? Plutôt bien, à en croire le sourire de Didier Deschamps au moment d’évoquer le sujet. Interrogé par des supporters de l’équipe de France dans le cadre d’un sujet pour Téléfoot, le sélectionneur des Bleus s’est montré plutôt ironique concernant cette supposée chance qui l’accompagne depuis de longues années. « Ah mon animal préféré !, s’est-il tout d’abord exclamé à l’évocation de cette dernière. L’important c’est qu’elle ne soit pas au départ, c’est qu’elle soit là-bas, à l’hôtel ! Elle y est, il y en a toujours une de toute façon. »

Un sujet qui n’énerve pas du tout Deschamps, et qui aurait même tendance à le faire sourire. « Je vais vous faire une confidence. La dernière que j’ai eue à Doha, elle a pris sa retraite parce qu’elle n’avait pas été au bout du truc, poursuit-il alors, malicieux. Donc j’avais préparé sa fille qui a pris le relais. »

C’est vraiment encore la peine de la jouer, cette Coupe du monde ?

La venue de Mbappé avec les Bleus fait un heureux à Madrid

TB

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