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  • Celta de Vigo-Alavés (3-4)

La remontada du week-end nous vient d’Espagne

AL
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La remontada du week-end nous vient d’Espagne

Il fallait la voir venir, celle-là.

En course pour décrocher une place européenne en fin de saison, le Celta s’est tiré une balle dans le pied, ce dimanche : facilement devant au score en première mi-temps, à la maison, face à Alavés, les partenaires de Borja Iglesias ont encaissé quatre pions consécutifs et concédé l’une des plus dingues remontadas de la saison (3-4). En moins de vingt minutes, l’ancien Barcelonais Ferran Jutglà semblait pourtant avoir mis à l’abri son équipe avec un doublé et une passe décisive pour Hugo Álvarez.

Alavés a alors réduit l’écart juste avant la pause, grâce à Toni Martínez, qui s’est lui aussi offert un doublé un peu plus tard dans la partie. L’Algérien Abderrahman Rebbach a finalement bouclé l’exploit de son équipe à l’entrée du dernier quart d’heure réglementaire, au terme d’un superbe rush solitaire.

Voilà une victoire bien méritée, qui permet en plus à Alavés de respirer dans la course au maintien. Les joueurs de Quique Sánchez Flores sont désormais seizièmes.

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