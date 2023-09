Sergio Ramos va faire son retour en Espagne

De retour à la maison.

Libre depuis son départ du Paris Saint-Germain au début de l’été après deux saisons passées en France, Sergio Ramos est sur le point de faire son retour en Espagne. Pas au Real Madrid, non, mais plutôt dans son club formateur, le Séville FC, où il a évolué de 1996 à 2005. Selon Fabrizio Romano, qui a dévoilé l’information, un accord a été trouvé pour un contrat à court terme pour le défenseur de 37 ans. Des clubs turcs étaient intéressés, tout comme Al-Ittihad, où Ramos aurait pu aller remplir encore un peu plus son compte en banque, mais l’Espagnol a donc préféré aller filer un coup de main à un club en grande difficulté depuis le début de la saison (trois défaites en championnat, et celle contre Manchester City en Supercoupe d’Europe).

Sergio Ramos to Sevilla, here we go! The verbal agreement has been reached on short term deal — despite proposals on the table from Al Ittihad and also Turkish clubs 🚨⚪️🔴 #Sevilla

Ramos, back to Sevilla after 18 years. pic.twitter.com/VN1cy8NPCh

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 3, 2023