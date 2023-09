Neymar : « Messi et moi avons vécu l'enfer à Paris »

Et une balle de plus en direction du PSG !

Déjà égratigné à plusieurs reprises ces dernières semaines par Lionel Messi, Paris a encore été la cible de mots forts ce dimanche, cette fois balancés par Neymar. Dans une interview fleuve accordée au média brésilien Globo, l’attaquant n’y est pas allé de main morte sur le passage de Messi au PSG, mais aussi sur le sien. « J’étais très heureux pour l’année qu’il a faite, mais en même temps très triste, parce qu’il a vécu les deux côtés de la médaille, il est allé au paradis avec l’équipe nationale argentine, il a tout gagné ces dernières années, et avec Paris, il a vécu un enfer. Nous avons vécu un enfer, lui et moi. On s’énerve, parce qu’on n’est pas là pour rien, on est là pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour être champions, pour essayer de marquer l’histoire, alors on s’est remis à jouer ensemble, on s’est unis là-bas pour pouvoir écrire l’histoire. Malheureusement, nous n’y sommes pas parvenus », lance d’abord Neymar.

« Messi a quitté le PSG d’une manière qu’il ne méritait pas. Pour tout ce qu’il est, tout ce qu’il fait, tous ceux qui le connaissent le savent, c’est un gars qui s’entraîne, qui se bat, qui se met en colère s’il perd, et il a été injustement jugé à mon avis », conclut-il à ce sujet. Une déclaration relativement surprenante, puisque l’interview semble avoir été réalisée il y a plusieurs semaines déjà, lorsqu’il était encore à Paris (il a plus tard été interrogé sur un potentiel départ en Arabie saoudite et a alors répondu qu’il ne savait pas…).

Un enfer à plus de 35 millions d’euros nets par an chacun, il y a peut-être pire quand même.

