Sergio Ramos annonce sa retraite internationale

Le défenseur du Paris Saint-Germain Sergio Ramos vient d’annoncer sa retraite internationale sur ses réseaux sociaux ce jeudi 23 février. « Il est arrivé l’heure, l’heure de dire au revoir à la sélection, notre chère et émouvante Roja » peut-on lire dans le communiqué du joueur. «Humblement, je crois que cette trajectoire méritait de se terminer en raison d’une décision personnelle ou parce que ma performance n’était pas à la hauteur de ce que notre équipe nationale mérite. » Le natif de Camas, formé à Séville, ferme donc définitivement la porte de la Roja.

Seguiré animando a mi país desde casa con la emoción del privilegiado que ha podido representarlo orgulloso 180 veces. ¡Gracias de corazón a todos los que siempre creísteis en mí! ❤️💛❤️ pic.twitter.com/KzVldPhiqo — Sergio Ramos (@SergioRamos) February 23, 2023

Plus sélectionné en équipe nationale depuis 2021, l’ancien capitaine des Merengues s’en va avec le statut de joueur le plus capé avec la Roja (180 sélections) et aura joué son dernier match avec le maillot espagnol en éliminatoires de la Coupe du monde face au Kosovo le 31 mars 2023. L’arrivée de Luis de La Fuente sur le banc espagnol n’y changera rien, comme son prédécesseur Luis Enrique, le technicien de la Roja ne compte pas plus sur lui dans le futur, ce qu’a confirmé SR4 dans son communiqué : « Aujourd’hui, j’ai reçu un appel de l’entraîneur actuel qui m’a dit qu’il ne compte pas et ne comptera pas sur moi, quel que soit le niveau que je peux montrer. » Le défenseur central a gagné trois titres majeurs sous les couleurs de l’Espagne : la Coupe du monde 2010 et deux Euros en 2008 et 2012.

