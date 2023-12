Sergio Canales déboute l’institution espagnole de l’arbitrage

Personne n’a le droit d’exclure Canales.

Sergio Canales, ancien joueur du Real Betis Balompié, vient de créer un précédent historique dans le monde du football. Exclu pour la première fois de sa carrière par Mateu Lahoz, lors du match Cadix-Betis en octobre 2022; après deux cartons jaunes pour protestation en moins de dix secondes, l’Espagnol avait déclaré : « Cette expulsion était préméditée et cela ne fait pas partie du jeu ».

Cette sortie lui a valu une suspension de trois matches, pour avoir utilisé le mot « prémédité ». Le Betis et le footballeur ont expliqué qu’il s’était trompé de mot et qu’il voulait dire « précipité ». Les tribunaux ordinaires ont rendu leur décision ce mercredi, donnant raison au footballeur espagnol qui avait déposé une plainte contre Mateu Lahoz. Selon le tribunal administratif de Madrid, « les principes de typicité, de culpabilité et de présomption d’innocence de Sergio Canales ont été violés, en raison d’une erreur d’expression et d’interprétation dans les déclarations du joueur ». Ainsi, il n’aura pas à purger avec les Rayados de Monterrey, son nouveau club, les trois matches de suspension en cours ni payer l’amende de 601 euros imposée en dernière instance par le TAD.

Après avoir pris connaissance de la décision, l’ancien madrilène déclare : « J’ai toujours dit que mon comportement envers les arbitres a été exemplaire, c’est pourquoi je suis heureux que justice ait été faite ». Canales écorche un peu plus la crédibilité de l’institution arbitrale en général et celle de Mateu Lahoz, arbitre très controversé en Espagne, retraité des terrains depuis mai dernier.

Échec et Mate(u).

