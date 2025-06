Sept parisiens dans l’équipe de la saison de C1

Paname, c’est la Champions League la team !

L’UEFA a désigné son équipe de la saison de la campagne de Ligue des champions. Le PSG fait une razzia. Sept Parisiens composent le onze : Gianluigi Donnarumma dans les buts, Nuno Mendes, Marquinhos et Achraf Hakimi en défense, autour d’Alessandro Bastoni. Au milieu, Vitinha accompagne Declan Rice. Les Barcelonais Raphinha et Lamine Yamal accompagnent Ousmane Dembélé et Désiré Doué dans le onze. Tous ont joué pour un club demi-finaliste de la compétition.

L’instance, dont la décision s’est basée sur un collège de gros observateurs comme Rafa Benítez, Roberto Martínez, David Moyes ou Ole, justifie ainsi son choix : « Nous avons fait cette sélection de joueurs, en particulier en attaque, pour refléter la mobilité exceptionnelle qui était une caractéristique de l’approche de l’équipe victorieuse du Paris Saint-Germain. La ligne d’attaque choisie en est le reflet : une équipe flexible avec des joueurs offensifs qui peuvent changer de position. » Un trophée à mettre au crédit de Luis Enrique ?

👕🙌 UEFA's Technical Observer Group has selected its 2024/25 UEFA Champions League Team of the Season…#UCL pic.twitter.com/sxWvBWwISk — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) June 1, 2025

Un 4-4-2 modulable en 4-2-3-1, voire 4-3-3 en fonction du rôle de Doué et Dembélé, capables de prendre le demi-espace comme d’attaquer la profondeur.

