Selma Bacha revient sur ses propos amers après l'élimination : «  Les mots dépassent parfois la pensée »

L’heure est à la digestion.

Moins de 24 heures après la défaite cruelle contre l’Allemagne en quarts de finale de l’Euro, Selma Bacha est revenue avec du recul sur les propos qu’elle a tenus en zone mixte dans la foulée de la rencontre. Frustrée par le scénario, la joueuse tricolore avait regretté le fait d’avoir perdu face à un adversaire « dominé de A à Z et qui n’a rien proposé ». Sur Instragram ce dimanche, la Lyonnaise a admis que l’émotion avait pris le dessus. « À chaud, les mots dépassent parfois la pensée. L’émotion prend toute la place, et la lucidité manque. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Selma Bacha (@selma_bacha)

Après ses déclarations d’après-match, Selma Bacha avait malheureusement été la cible de commentaires virulents sur les réseaux sociaux. « Je n’ai pas de réponse à donner à la méchanceté », a précisé la latérale dans sa publication.« Je préfère garder en tête les messages de respect et de soutien. Parce qu’on ne traverse pas ce genre de moment avec de la haine, mais avec du cœur. Ce n’est pas une question de revenir plus fortes. C’est une question de revenir plus justes. » À noter qu’elle a préféré fermer l’espace commentaires de la publication, probablement pour éviter de nouveaux commentaires désagréables.

Rendez-vous au Brésil en 2027 pour prendre sa revanche !

