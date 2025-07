Pour Selma Bacha, l’Allemagne n’a « rien proposé »

Frustration, quand tu nous tiens…

Éliminées aux tirs au but par l’Allemagne en quarts de finale de l’Euro féminin, les joueuses de l’équipe de France peuvent l’avoir mauvaise. En témoignent les propos de Selma Bacha, qui s’est dit « forcément déçue » et a parlé de loterie face aux médias : « On a eu deux buts refusés et une barre transversale, la gardienne a été exceptionnelle. Les tirs au but, c’est une chance sur deux. Je n’ai pas les mots, c’est une aventure qui s’arrête. On a tout simplement joué comme on savait le faire, on a eu la possession. On voulait prendre du plaisir, on s’est un peu précipitées sur certaines choses et on a manqué de chance. »

Surtout, l’arrière gauche a trouvé à redire sur son adversaire (qui a joué à dix contre onze quasiment toute la rencontre) : « Elles n’ont rien proposé, elles ont bien défendu… Elles ont été agressives, mais on les a dominées de A à Z ! Elles sont qualifiées, et je suis désolée de le dire, mais ce n’est même pas mérité… Sauf qu’elles sont en demies. Je suis une mauvaise perdante… On commence à former un groupe, cette défaite me fait mal, même si je n’ai pas de larmes qui coulent. On a été là, on a montré un beau visage de la France. J’espère qu’un jour, j’amènerai un titre à la France. Ça fait mal, je vais tout couper. »

Une chance sur deux, une chance sur deux…

