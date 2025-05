Le RC Lens et L'Olympique de Marseille valident leur montée en Première Ligue !

Comme quoi le multiplex peut parfois avoir son charme.

Au terme de la 21e journée de Seconde Ligue, les deux tickets d’accession en Première Ligue ont été distribués après des matchs à multiples rebondissements. Leader à la peine ces dernières semaines, le RC Lens a finalement arraché sa montée après avoir renversé Toulouse (3-2), grand perdant de cette journée et accède à l’élite du football féminin hexagonal pour la première fois de son histoire depuis le passage sous pavillon lensois. L’ancêtre de la section : Arras était déjà présent en première division au cours de la saison 2014-2015.

De son côté l’OM a déjà goûté à l’échelon supérieur, mais a longtemps rongé son frein avant de pouvoir regoûter à l’exercice, c’est désormais chose faite. Les Olympiennes avaient été reléguées à l’issue de la saison 2019-2020, tronquée par le Covid et ont manqué les deux années précédentes la montée à un rien au profit de Saint-Etienne, puis de Nantes.

Le nom du champion encore inconnu

La mission était simple pour l’OM : remporter son match à Saint-Malo pour s’assurer la montée. Malgré l’ouverture du score malouine, les Olympiennes ont su renverser la vapeur pour finalement s’imposer 3 à 1. Devenu coach de l’équipe depuis le début de la saison, Frédéric Gonçalves n’a pas hésité à partager sa joie : « On est très contents, on attendait ça depuis un moment. De toute manière, nous on attendait ça depuis le début de saison, en tout cas pour ma part. Mais la section féminine attendait ça depuis près de cinq ans. Donc on va dire que l’objectif est atteint, on a eu le gâteau. »

« 𝗢𝗻 𝗲𝘀𝘁 𝗲𝗻 𝗗𝟭 » 💃🎶 Entre larmes et joie, l'OM retrouve l’élite 💙🥹 pic.twitter.com/z3Ue5phXIv — OM Féminines (@OMfeminines) May 11, 2025

La dernière journée qui se jouera le dimanche 18 mai aura encore des surprises à réserver puisque si l’on connait les deux équipes promues, le titre de champion de Seconde Ligue n’a pas encore été attribué puisque Lens est exempt pour cette ultime journée mais possède encore trois points d’avance sur son dauphin (45), tandis que l’OM recevra Toulouse à Marseille. En cas de victoire phocéenne, les Olympiennes prendraient la tête du classement puisque c’est le goal-average particulier qui est roi dans cette division et à égalité de points avec les Lensoises, l’OM terminerait devant grâce à son match nul à l’aller (1-1) et sa victoire au retour (1-0). Une victoire finale sur laquelle compte le coach ciel et blanc : « Il ne manque plus que la cerise sur le gâteau qui sera, j’espère, la semaine prochaine, en allant chercher le titre face à Toulouse. On est sur 8 victoires de suite et on va aller chercher cette 9e victoire. Donc on va travailler la semaine. On profite un peu demain et mardi on repartira plus belle pour cette dernière semaine de la saison. » Dans le bas du tableau aussi cette dernière journée sera décisive puisqu’il n’y a que deux points d’écart entre Rodez, relégable, Nice et Orléans qui sont les trois équipes luttant pour le maintien.

La véritable lutte finale.

