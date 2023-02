Sean Dyche est prêt à tout pour que Calvert-Lewin ne soit plus blessé

La définition de l’amour.

Vainqueur de Leeds (1-0) ce samedi, Everton doit de nouveau se passer de Dominic Calvert-Lewin depuis deux rencontres. En conférence de presse d’après-match, le manager des Toffees, Sean Dyche, s’est montré exaspéré par les blessures à répétition de celui qui doit être son attaquant vedette, et qui n’a disputé que onze matchs cette saison : « Il est temps de procéder à un examen approfondi. J’ai besoin d’en savoir plus sur son passé physiologique. Je dois découvrir ce que son corps peut et ne peut pas supporter. Pour cela, on va échanger avec des médecins et des scientifiques du sport. »

Tombeur récemment d’Arsenal, Everton est sur une bonne dynamique depuis l’arrivée de Dyche, qui espère avoir rapidement l’international anglais (25 ans) à nouveau à disposition, pour mener à bien l’opération maintien. Et ce, quitte à disséquer l’intimité de ce dernier : « Nous allons étudier son alimentation et son mode de vie. On devra savoir quelle voiture il conduit, quel type de matelas il utilise, et combien de temps il dort. »

Un vrai papa poule.