Incroyable mais vrai : Schalke remporte un trophée !

Puissance 04.

Peta a dévoilé cette semaine sur son site son classement des buvettes de stade les plus vegan friendly d’Allemagne. Le lauréat est (encore) Schalke 04, recevant pour la quatrième fois de suite la breloque pour cette saison en Bundesliga. Le club de Gelsenkirchen remporte ainsi la 15e édition de ce prix honorifique. Bien que relégués sportivement, les Bleu et Blanc arrivent en tête avec 38 points, soit 7 de plus que lors de la dernière remise de prix en 2019. Parmi les plats, on retrouve des wraps de légumes grillés ou des filets végétaliens avec de la sauce à la noix de coco au curry. Ces mets sont évalués à 3 points dans la notation du jury. Pour les frites et les bretzels, cela vaut 1 unité. Peta ne prend pas en compte les produits comme les pop-corn, les chips ou les glaces pour l’attribution des notes.

In dieser Tabelle steht kein #FCBayern an der Spitze! 😂 Wir vergeben bereits zum 15. Mal den Award für das vegan-freundlichste Stadion. 🌱⚽🏟https://t.co/xa1C31sBBp — PETA Deutschland (@PETADeutschland) June 21, 2023

Schalke 04 devance le rival de toujours, le BvB (2e). En passant de 21 à 35 unités, les Marsupiaux finissent seconds et gagnent deux places par rapport au dernier classement. Mayence conclut ce top 3 avec une belle remontée, passant de la 5e place à la 3e. Le Bayern Munich, champion en titre sportif, arrive seulement à la 6e place. Les 18 équipes ont marqué des points. Depuis 2019, les offres végétariennes ou végétaliennes n’ont fait qu’augmenter dans les enceintes allemandes.

Question : le taux de Bundesfrappes est-il à mettre en corrélation avec les régimes végans ?

