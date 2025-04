À Monaco, un retardaire doit offrir un smartphone à chacun de ses coéquipiers

Le prix de la ponctualité.

Christian Mawissa, jeune défenseur de l’AS Monaco, est arrivé en retard à l’entraînement, pour le plus grand plaisir de ses coéquipiers. À Monaco, chaque retardataire doit tourner une redoutable roue à gages. Sur cette machine infernale, on trouve des sanctions financières, comme verser 10 000 euros dans la cagnotte de l’équipe, mais aussi des cadeaux en nature (console, tablette, écouteurs…). Et cette fois, le jeune espoir monégasque est tombé sur un gage qui a fait exploser de joie le vestiaire : un iPhone 16 Pro Max pour tout le monde !

🥶 Un retard qui va coûter (très) cher à Christian MAWISSA 📱 pic.twitter.com/pWcBvv3j9U — ASMHistoire 🇲🇨 (@ASMHistoire) April 24, 2025

30 000 euros le retard

Sur le site officiel d’Apple, un iPhone 16 Pro Max est affiché au prix exorbitant de 1 429 euros. Avec un effectif d’un peu plus d’une vingtaine de joueurs, Christian Mawissa va devoir débourser près de 30 000 euros pour satisfaire ses coéquipiers. Tout ça pour un simple retard à l’entraînement et qui devrait inciter l’international espoir français à ne pas renouveler l’expérience, lui qui touche 9 615 euros net par semaine.

Pour ça, il y a une super fonction sur son téléphone : le réveil.

