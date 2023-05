Ryan Reynolds invite tous les joueurs de Wrexham à Las Vegas

Ryan régale.

Champion de National League (D5 anglaise) et donc promu en League Two, Wrexham traverse une période totalement folle. Après avoir décroché le titre de champion le 22 avril dernier et atteint un record avec 111 points obtenus en 46 journées, les joueurs du club gallois défileront ce soir dans les rues de la ville pour célébrer cette saison victorieuse avec leurs fans. Mais ce ne devrait être que le début d’une grande fête puisque l’un des propriétaires du club, Ryan Reynolds, leur aurait organisé un voyage direction Las Vegas, comme le rapporte ESPN. C’est Paul Mullin, meilleur buteur de l’équipe cette saison avec 46 réalisations, qui a annoncé cette nouvelle. « Je ne sais pas encore si je peux le dire, mais nous partons pour Vegas. […] C’est littéralement ce qu’ils (les propriétaires) viennent de me dire par SMS il y a deux minutes. Je ne pense pas que ma compagne en soit ravie, mais si les propriétaires vous disent que vous devez partir, vous devez partir », a-t-il commenté au micro de la chaîne américaine.

Pas facile à prononcer mais Wrexham commence à avoir une belle petite histoire.

