Ryan Giggs recalé du Premier League Hall of Fame 2024

Encore raté !

Alors que la Premier League a débuté sa campagne d’intronisation de ses légendes au Hall of Fame 2024, l’ancien Mancunien Ryan Giggs, a été recalé du casting pour la troisième année consécutive. D’après ESPN, le retraité de 50 ans « n’a pas été retenu dans la liste des 15 joueurs nominés, bien qu’il continue à détenir le record de 13 titres de vainqueur de la Premier League. » Du haut de ses 632 matchs de Premier League sous les couleurs des Red Devils, Ryan Giggs a vu son image se ternir notamment à cause de son affaire de violences conjugales dont l’accuse son ex-femme.

D’après le média américain, la Premier League a refusé de commenter la non sélection de l’ex-sélectionneur du pays de Galles. Même sans la présence de son ancien numéro 11, Manchester United reste le club le plus représenté au Hall of Fame, avec Eric Cantona, Roy Keane, David Beckham, Rio Ferdinand, Peter Schmeichel, Paul Scholes, Wayne Rooney et bien sûr Sir Alex Ferguson. Pour rappel, les critères sont diverses : avoir disputé plus de 200 matchs en championnat, avoir été élu joueur de la saison en Premier League durant son passage dans l’élite, ou encore avoir remporté trois championnats d’Angleterre.

Visiblement, l’extrait du casier judiciaire pèse aussi dans la balance.

Nice pourrait envoyer Manchester United en Ligue Europa Conférence