Rui Costa annonce la rénovation du stade de Benfica

Les Aigles refont leur nid.

À cinq ans de la Coupe du monde organisée dans six pays dont le Portugal, le Benfica Lisbonne a annoncé un projet futuriste XXL concernant la modernisation de l’Estadio de la Luz. Une annonce partagée ce mardi par le club lisboète.

Un très gros complexe

Un pavillon qui accueillera des concerts, deux salles de sports pour des matchs de basket et de volley-ball, une piscine de 25 mètres, une salle de théâtre de 500 places, un terrain de football extérieur, des chambres d’hôtel et enfin des galeries commerciales seront construites aux abords du stade dans les prochains mois. Un éclairage va aussi être installé sur l’ensemble de la façade de l’Estadio de la Luz.

🏟️ O 𝗕𝗲𝗻𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗗𝗶𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁 é um projeto que irá transformar e valorizar a Catedral e toda a sua envolvente, elevando a experiência benfiquista a um novo patamar e reforçando a afirmação do Clube a nível nacional e internacional. 🔗 https://t.co/7m9NbU8xye pic.twitter.com/WR7ugaugBu — SL Benfica (@SLBenfica) July 22, 2025

Ce projet ravit la légende portugaise Rui Costa, président du Benfica Lisbonne : « Il s’agit d’un projet ambitieux et stratégique pour projeter Benfica encore plus dans le pays et dans le monde comme la grande référence sportive au Portugal et à temps pour être achevé pour les grandes compétitions internationales que le pays accueillera. »

De quoi effrayer l’OGC Nice ?

