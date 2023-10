Rongier : « L’impression de me répéter chaque semaine »

C’est ce qu’on appelle Rongier son frein.

Défait pour la troisième fois de la saison, l’Olympique de Marseille est retombé dans ses travers face à Nice (0-1). De quoi frustrer Valentin Rongier, le capitaine de l’OM, au micro de Canal + : « On a des situations, après dans ces matchs, ce sont les détails qui font la différence. On prend un but sur coup de pied arrêté alors qu’on a dit qu’on devait être très vigilant. J’ai l’impression de me répéter chaque semaine. »

🗨️ "Il faut qu'on franchisse un cap. On fait beaucoup trop d'erreurs" Valentin Rongier après la défaite de Marseille face à Nice 🗣️#OGCNOM | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/CfeNl6UhxR — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 21, 2023

Avec Lyon, Lens et Lille au programme des prochaines journées ainsi qu’une double confrontation avec l’AEK Athènes, les Phocéens vont rapidement devoir tourner la page. Heureusement, tout n’est pas à jeter pour le milieu de terrain : « Il y a des choses positives mais il faut qu’on franchisse un cap parce qu’on fait beaucoup trop d’erreurs. »

Celui de Bonne-Espérance, tant qu’à faire.

