Nice braque l'OM et retrouve la première place

Nice 1-0 Marseille

But : Guessand (80e) pour Nice

Déjà vainqueur du PSG ou de Monaco plus tôt dans la saison et toujours invaincu en Ligue 1, Nice se présentait ce samedi avec un drôle de costume d’épouvantail pour Marseille. Et ça n’a pas manqué : l’OM est tombé les deux pieds dans le piège concocté par Francesco Farioli et parfaitement exécuté par les Aiglons, à savoir défendre corps et âme pour piquer à la moindre ouverture (1-0). Le signe d’une équipe en grande confiance, qui retrouve provisoirement la tête du championnat.

Un catenaccio en bonne et due forme

À l’image de ce qu’ils avaient montré contre Brighton et Le Havre avant la trêve internationale, les Marseillais entrent assez fort dans leur partie. À une différence près, et pas n’importe laquelle : la zone de vérité adverse est cette fois beaucoup plus verrouillée par les Niçois, qui restent fidèles à leurs principes et à leur réputation de meilleure défense du championnat (quatre buts encaissés seulement, cette saison). Il faut bien l’avouer, il n’est pas question de sortir le popcorn sur cette première mi-temps qui donne parfois envie de prendre la télécommande et de basculer sur la demi-finale de la Coupe du monde de rugby. Dans sa zone technique, Gennaro Gattuso fait les cent pas et se frustre en voyant son équipe ne pas croquer dans les quelques phases de transition laissées par Nice. Mais l’entraîneur peut néanmoins se satisfaire de voir ses gars en contrôle total de la rencontre alors que Francesco Farioli est presque l’exact opposé sur la touche, assez zen malgré les quelques miettes seulement que ses joueurs n’ont pas su bonifier. Pas de grande surprise, finalement : deux coachs italiens, ça peut aussi donner un bon catenaccio des familles. Et pour les occasions, on repassera.

Guessand en mode héros

La pause ne change pas grand-chose, et le rythme assez faiblard est à nouveau servi par les deux équipes. Marseille doit tout de même faire face à deux coups durs : la sortie prématurée de Jonathan Clauss, déjà touché en première période, puis celle de Pau López qui se claque tout seul sur un dégagement. Paradoxalement, l’OM se procure enfin des situations intéressantes : d’abord via un centre venu de la droite sur lequel Amine Harit place une tête bien stoppée par Marcin Bulka (62e), puis surtout un duel perdu par Pierre-Emerick Aubameyang face au portier niçois où le Gabonais tente un petit piqué pour trouver le poteau (74e). Le tournant du match ? Sans doute. Car dans la foulée, Leonardo Balerdi disjoncte et récolte un deuxième carton jaune sur une faute sur Pablo Rosario en laissant ses copains à dix. Sur le coup franc suivant, Evann Guessand, entré quelques minutes plus tôt, s’élève plus haut que tout le monde et crucifie Ruben Blanco (1-0, 80e). L’Allianz Riviera explose, l’OM est KO debout et ne s’en relèvera jamais malgré une ultime opportunité pour Iliman Ndiaye dont l’enroulé fuit une dernière fois le cadre de Bulka (88e). Les huit minutes de temps additionnel n’y changent rien, Nice rafle le derby du Sud et la première position au passage.

Nice (4-3-3) : Bulka – Lotomba (Rosario, 43e), Todibo, Dante, Bard – Sanson (Claude-Maurice, 72e), Ndayishimiye, Boudaoui – Laborde, Moffi (Guessand, 72e), Boga (Perraud, 90e+5). Entraîneur : Francesco Farioli.

Marseille (4-2-3-1) : López (Blanco, 59e) – Clauss (Murillo, 46e), Mbemba, Balerdi, Lodi – Rongier, Ounahi (Veretout, 56e) – Sarr, Harit (Méïté, 81e), Ndiaye – Aubameyang (Kondogbia, 81e). Entraîneur : Gennaro Gattuso.

Revivez le choc entre Nice et l'OM ! (1-0)