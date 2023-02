La Roma renverse Salzbourg, l'Union enfonce l'Ajax

Union Berlin 3-1 Ajax Amsterdam

Buts : Knoche (20e), Juranović (44e) et Doekhi (50e) pour l’Union // Kudus (47e) pour l’Ajax

Expulsion : Álvarez (97e) pour l’Ajax

Qu’elle va être longue, cette fin de saison pour l’Ajax. Déjà obligés de cravacher derrière Feyenoord en championnat, les Lanciers quittent la scène européenne avant même l’arrivée du printemps. Malmenés à Amsterdam lors du match aller, Klaassen et compagnie ont une nouvelle fois été dépassés ce jeudi soir face à l’Union Berlin. Les Allemands avaient même plié l’affaire à la mi-temps. Knoche, sur penalty (1-0, 20e), et Juranović, bien aidé par Rulli sur une frappe des vingt mètres (2-0, 44e), concrétisent rapidement la domination des leurs. Au retour des vestiaires, Kudus redonnent espoir aux Néerlandais (2-1, 47e), seulement pour quelques minutes. Le temps que Doekhi ne mette définitivement fin au suspense et à la courte, et décevante, aventure européenne de l’Ajax cette saison.

Union Berlin (3-5-2) : Rönnow – Doekhi, Knoche, Leite – Roussillon (Giesselmann, 94e), Laïdouni (Thorsby, 65e), Khedira, Haberer, Juranović (Trimmel, 94e) – Becker (Leweling, 80e), Behrens (Siebatcheu, 65e). Entraîneur : Urs Fischer.

Ajax Amsterdam (3-4-3) : Rulli – Rensch (Conceição, 80e), Timber, Bassey – Berghuis, Alvarez, Taylor, Klaassen (Brobbey, 64e) – Kudus, Tadic, Bergwijn (Lucca, 80e). Entraîneur : John Heitinga.

AS Rome 2-0 RB Salzbourg

Buts : Belotti (33e) et Dybala (40e)

Douchée dans les dernières minutes à Salzbourg la semaine dernière, l’AS Roma avait décidé de se couvrir ce jeudi soir. Rapidement dominatrices, les ouailles de José Mourinho patientent pourtant plus de trente minutes avant de refaire leur retard. Belotti profite d’un cafouillage de la défense autrichienne pour pousser le cuir au fond (1-0, 33e), avant que Dybala, d’une délicate reprise du gauche sur une galette de Spinazzola, ne mette les siens à l’abri (2-0, 40e). Malgré une timide tentative de révolte des hommes de Jaissle lors du deuxième acte, les Romains ne se font pas avoir une deuxième fois et ferment la boutique. Oubliée la frayeur de l’aller, l’AS Roma verra bien les huitièmes.

AS Rome (5-4-1) : Patricio – Spinazzola, Ibanez, Smalling, Mancini, Zalewski (Karsdorp, 81e) – Pellegrini (Wijnaldum, 81e), Matic, Cristante, Dybala (El Shaarawy, 93e) – Belotti (Abraham, 87e). Entraîneur : José Mourinho.

RB Salzbourg (4-3-3) : Kohn – Dedic (Van Der Brempt, 74e), Solet, Bernardo, Ulmer – Capaldo (Koita, 83e), Gourna–Douath, Seiwald (Gloukh, 74e) – Adamu (Seiko, 74e), Kjaergaard (Sučić, 46e), Okafor. Entraîneur : Matthias Jaissle.