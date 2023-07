Ripoll ravi des prestations de Rayan Cherki

Le fanclub compte un nouveau membre.

Très en vue depuis le début de l’Euro Espoirs, que ce soit par ses entrées en jeu contre l’Italie puis la Norvège ou dès le coup d’envoi face à la Suisse, Rayan Cherki impressionne. À la veille du quart de finale de la compétition contre l’Ukraine, le sélectionneur des Bleuets Sylvain Ripoll a tressé les louanges de son meneur de jeu, qui a toutes les chances de débuter à nouveau dimanche soir. « L’évolution de Rayan est factuelle : il a beaucoup plus de temps de jeu sur les six derniers mois, a-t-il souligné. Dans ces six mois, il y a eu beaucoup de choses intéressantes avec de la créativité, une touche technique dans le cœur du jeu qui permet d’avoir des relations. Rayan peut apporter un important déséquilibre chez l’adversaire. »

Présent face à la presse après avoir notamment provoqué un penalty et marqué face aux Suisses, le milieu de terrain de l’OL s’était déjà exprimé sur sa montée en puissance dans le tournoi, mercredi soir. « Quand tu es un compétiteur, c’est toujours difficile de démarrer sur le banc de touche, mais je suis dans une bonne phase, j’essaie d’apporter au groupe ce que je peux et j’espère que ça a convaincu le coach », avait-il glissé dans un sourire, avec un regard vers l’intéressé, assis à côté de lui.

Message reçu cinq sur cinq.

