Rétrogradation en R1 : le recours de Sedan rejeté par le Tribunal administratif

Chaque semaine, le CS Sedan Ardennes perd un nouveau match. Et l’on ne parle malheureusement pas de terrain.

Après avoir essuyé un refus du Comex de la FFF concernant un éventuel repêchage après sa rétrogradation en Régional 1, l’ancienne formation de Ligue 1 a perdu un nouveau combat ce mardi : le CSSA, qui avait déposé un recours, l’a vu rejeté par le Tribunal administratif de Paris. « Une infinie tristesse et un immense sentiment d’injustice » , témoigne le maire sedanais Didier Herbillon, qui ajoute : « Je suis, avec vous, effondré mais demain nous nous relèverons. Allez Sedan ! »

#cssa c’est avec une infinie tristesse et un immense sentiment d’injustice que je dois vous annoncer que le TA a rejeté notre demande. Je suis, avec vous, effondré mais demain nous nous relèverons. Allez Sedan ! — Didier Herbillon (@HerbillonDidier) August 8, 2023

La DNCG et le Comex avaient estimé que les garanties financières apportées par les Sangliers étaient insuffisantes, voire conditionnelles. « C’est complètement faux et archi-faux ! Et on va le démontrer », peste chez France Bleu Champagne-Ardenne Guy Cotret, qui porte le projet de reprise du club. Il annonce que le club compte saisir le Conseil d’État. « On rembourse la dette et c’est tout le contraire qui est écrit, continue-t-il. Dire qu’on n’a pas les fonds alors qu’ils sont sur un compte CARPA d’avocat ! On ne nous a même pas demandé de justifier l’existence de ces fonds ! »

Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir.

