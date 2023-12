Renato Sanches va quitter l’AS Rome dès cet hiver

Il va peut-être falloir aller chez le Marabout cette fois-ci…

Ce mercredi, le Corriere dello Sport a annoncé que Renato Sanches allait voir son prêt cassé par l’AS Rome. Pas convoqué lors du dernier match contre le Napoli (victoire 2-0), le Portugais vient en plus de supprimer ses photos avec les maillots du club de la Louve et son statut qui le décrivait comme un « joueur de l’AS Roma » sur sa biographie Instagram ce jeudi.

Une décision qui semble inévitable tant la cassure était déjà visible entre le Portugais et son entraîneur José Mourinho. Victime de « cicatrices émotionnelles », selon le Special One, l’ancien milieu du Bayern n’arrive plus à retrouver le rythme d’un footballeur professionnel, en raison de blessures à répétition, mais aussi de retards à l’entraînement qui ont le don d’agacer son coach. Après 9 apparitions et 228 minutes disputées sous le maillot giallorosso, Sanches glisse dangereusement vers le statut de grand espoir déchu. Tiago Pinto, le dirigeant de l’AS Rome est clair, il faut faire le ménage et Sanches va repartir au PSG dès janvier. Sauf que le club français ne compte pas sur lui non plus. Peut-être pas un hasard si les deux villes sont jumelées après tout.

Veni, vidi, perdidi.

