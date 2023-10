Reece James suspendu sans jouer

La meilleure perf’ de la saison de Chelsea.

Reece James était sous le coup d’une possible sanction après le match face à Aston Villa il y a dix jours, elle est cette fois-ci officielle. Le capitaine de Chelsea écope d’une amende de 90 000 livres sterling et d’un match de suspension pour « langage et comportement insultants ». Petite subtilité, le joueur était blessé ce jour-là et n’a donc pas joué.

Le défenseur aurait admis auprès de l’instance avoir fait preuve d’un comportement insultant envers l’arbitre, Monsieur Jarred Gillett, à la fin du match face à Aston Villa, que Chelsea a perdu sur le score de 1 à 0. Il sera donc suspendu pour le match de samedi face à Burnley, une suspension utile puisque Reece James est toujours blessé et aurait donc raté le match de toute façon.

Même Ramos n’y avait pas pensé à celle-là !

