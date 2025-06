Jude Bellingham va passer sur le billard après la Coupe du monde des clubs

New king on the bloc.

Buteur avec le Real Madrid lors de la victoire de son équipe ce lundi soir face à Pachuca (3-1), Jude Bellingham a révélé en conférence de presse d’après-match qu’il allait se faire opérer de l’épaule après la Coupe du monde des clubs. Il traîne cette blessure depuis près de deux ans, à la suite d’une luxation survenue en novembre 2023 au cours d’un match face au Rayo Vallecano en Liga.

« Je perds patience »

L’international anglais a fait le boulot dans l’entrejeu madrilène, malgré une attelle solidement accrochée à son buste. « Je perds beaucoup de poids à cause de la transpiration, et je dois me faire opérer après le tournoi, a-t-il confirmé. Je perds patience, j’ai juste envie que ça s’arrête. » Avant de glisser un mot au staff madrilène : « Les kinésithérapeutes et les médecins ont été formidables. »

Selon plusieurs médias, la durée de convalescence devrait être d’environ trois mois, ce qui pourrait priver Bellingham des matchs de préparation et des premières échéances de la saison.

Pas facile, la vie des stars du Real Madrid en ce moment.

