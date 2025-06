Contre l’Espagne, Rayan Cherki n’a pas joué avec ses crampons

Il devrait faire ça plus souvent.

Ce jeudi, lors d’Espagne-France, un joueur a brillé côté français, et pas forcément celui que l’on attendait. Pour sa première sélection, Rayan Cherki a prouvé qu’il était à son meilleur niveau et qu’avec lui tout était possible.

Une erreur d’envoi de son équipementier

Troisième joueur à inscrire un but et une passe décisive au XXIe siècle pour sa première sélection après Marvin Martin en 2011 contre l’Ukraine et Louis Saha en 2004 face à la Belgique, comme précisé par Opta, le Lyonnais de 22 ans a pourtant joué sans ses crampons. Habitué à recevoir une paire moulée à ses pieds, le milieu offensif n’a pas reçu les bonnes chaussures avant la rencontre, à cause d’une erreur d’envoi de son équipementier, raconte L’Équipe.

3 - Rayan Cherki est le 3e joueur à marquer et délivrer une assist lors de sa première sélection avec l'équipe de France au 21e siècle après Marvin Martin (6 juin 2011 contre l'Ukraine) et Louis Saha (18 février 2004 contre la Belgique). Promesse. pic.twitter.com/4KxQjNSxFo — OptaJean (@OptaJean) June 5, 2025

Un problème rapidement réglé par le staff des Bleus, qui a récupéré une paire toute neuve à quelques heures du match dans un magasin. Pas de souci pour le joueur annoncé à Manchester City, qui a réussi à s’amuser sur le terrain après son entrée en jeu, à l’image de sa somptueuse demi-volée et de son implication dans les deux autres buts français.

En espérant que la note de frais ne revienne pas à l’OL, ça pourrait être dangereux avant le passage devant la DNCG.

Le message d’amour de Gavi à Ousmane Dembélé