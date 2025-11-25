S’abonner au mag
  • Espagne
  • Real Madrid

Les avertissements de Rafael Nadal à Vinícius et Lamine Yamal

CM
Les avertissements de Rafael Nadal à Vinícius et Lamine Yamal

Revers à une main.

Retraité depuis un an, mais toujours très présent dans le paysage sportif espagnol, Rafael Nadal a profité de son passage dans l’émission Universo Valdano pour parler tennis et Real Madrid, son club favori depuis toujours. Face à l’icône merengue Jorge Valdano, le Majorquin en a profité pour gentiment recadrer Vinícius Júnior.

Depuis quelques mois, entre baisse de rendement, grosse colère et brouille à peine cachée avec Xabi Alonso, le Brésilien polarise quelque peu Madrid. « Cette situation peut se régler en discutant, […] Vini doit comprendre qui est l’autorité au club et la respecter, estime Rafael Nadal. Le premier qui doit vouloir s’améliorer, c’est lui. Je pense qu’il a besoin d’alliés puissants, et au Real, il trouvera les bonnes personnes. » Le club a aussi intérêt à protéger son joueur, tempère-t-il.

Même tarif pour Lamine Yamal

Par la même occasion, le roi de Roland-Garros s’est permis un détour par Barcelone pour glisser quelques conseils à Lamine Yamal, autre prodige contesté. « Entoure-toi de gens qui te disent la vérité, même si elle est dure à entendre. […] Le succès peut vous rendre malheureux si vous laissez le personnage que vous projetez engloutir la vraie personne qui est en vous. »

Pas besoin de gagner 22 Grands Chelems pour saisir le message.

Alonso au Real Madrid : Xabi ne tient plus qu’à un fil

CM

À lire aussi
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
  • Enquête
Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste

Cyril Hanouna. On ne parle que de lui. Et rarement pour en dire du bien. Adoré par ses très nombreux fans mais détesté par le milieu, le héros de Touche pas à mon poste est devenu en quelques mois le parrain du PAF. Mais combien de temps cela durera-t-il? La question se pose. Et la réponse, pour beaucoup, est évidente.

Les grands récits de Society: Touche pas à son poste
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!