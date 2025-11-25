Les avertissements de Rafael Nadal à Vinícius et Lamine Yamal

Revers à une main.

Retraité depuis un an, mais toujours très présent dans le paysage sportif espagnol, Rafael Nadal a profité de son passage dans l’émission Universo Valdano pour parler tennis et Real Madrid, son club favori depuis toujours. Face à l’icône merengue Jorge Valdano, le Majorquin en a profité pour gentiment recadrer Vinícius Júnior.

Depuis quelques mois, entre baisse de rendement, grosse colère et brouille à peine cachée avec Xabi Alonso, le Brésilien polarise quelque peu Madrid. « Cette situation peut se régler en discutant, […] Vini doit comprendre qui est l’autorité au club et la respecter, estime Rafael Nadal. Le premier qui doit vouloir s’améliorer, c’est lui. Je pense qu’il a besoin d’alliés puissants, et au Real, il trouvera les bonnes personnes. » Le club a aussi intérêt à protéger son joueur, tempère-t-il.

Même tarif pour Lamine Yamal

Par la même occasion, le roi de Roland-Garros s’est permis un détour par Barcelone pour glisser quelques conseils à Lamine Yamal, autre prodige contesté. « Entoure-toi de gens qui te disent la vérité, même si elle est dure à entendre. […] Le succès peut vous rendre malheureux si vous laissez le personnage que vous projetez engloutir la vraie personne qui est en vous. »

Pas besoin de gagner 22 Grands Chelems pour saisir le message.

