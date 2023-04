Quique Sánchez Flores viré de Getafe

Sans chaise, sans banc.

Getafe a décidé de se séparer de son entraîneur Quique Sánchez Flores après une nouvelle défaite contre Almeria, (1-2), lors de la 31e journée en Liga, ce mercredi. Le club madrilène l’a annoncé via un communiqué : « L’entraîneur madrilène et son staff technique ne travaillent plus pour le club. Nous les remercions pour l’engagement et le professionnalisme dont ils ont fait preuve depuis leur arrivée au sein de ce club et leur dévouement de tous les instants. »

COMUNICADO OFICIAL | El Getafe CF y Quique Sánchez Flores desvinculan su relación contractual — Getafe C.F. (@GetafeCF) April 27, 2023

Le technicien paye la mauvaise phase de son équipe avec deux nuls (Bilbao et Barcelone) et trois défaites (Majorque, Real Sociedad et donc Almeria). L’Espagnol était en poste depuis octobre 2021. Les Madrilènes pointent à une inquiétante 17e place avec 31 points, à une unité de Valence 18e, avec 30 points.

Il pourra donc dire : « J’ai tafé à Madrid, mais c’est fini. »

