Quand un journaliste demande à l’entraîneur de Séville s’il joue à la loterie

Le prix de la question la plus loufoque ?

En conférence de presse à la veille du match décisif entre le RC Lens et le Séville FC ce lundi, l’entraîneur andalou Diego Alonso a été interrogé sur… la loterie de Noël !? Un journaliste présent lui lance : « Vous avez acheté un ticket pour la loterie de Noël ? Parce qu’avec la chance que vous avez en tant qu’entraîneur, ça va être compliqué de gagner… » Le coach uruguayen n’a pas gagné le moindre match de championnat depuis son arrivée sur le banc sévillan le 10 octobre dernier et voit son équipe se rapprocher un peu plus chaque week-end de la zone rouge.

⁉️ La pregunta a Diego Alonso en rueda de prensa 😳 "¿Ha comprado la lotería de Navidad? Porque con la suerte que está teniendo en el @SevillaFC va a ser complicado que le toque" 📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/HMYSMWOYPb — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 11, 2023

Désarçonné, Diego Alonso répond : « La chance, je l’ai tous les jours de 7h du matin à 19h le soir, quand je suis au club. Tous les jours je travaille sur la chance, sur et en-dehors du terrain. C’est la seule façon de renverser la mauvaise spirale dans laquelle on se trouve aujourd’hui. »

Pas totalement convaincu.

