Quand sera-t-il possible de s'abonner à Ligue 1+ ?

L’énième nouvelle ère.

Après des semaines de discussions éreintantes sur les droits télés, la Ligue de football professionnel avait annoncé la création de sa nouvelle chaîne Ligue 1+ début juillet. Le nouveau diffuseur du championnat de France ouvrira sa campagne d’abonnement au public le 11 août prochain avec comme slogan « Notre football ».

L’abonnement pour les jeunes pas disponible dans l’immédiat

Pour rappel, cette nouvelle chaîne diffusera huit matchs par journée, le dernier étant réservé à Bein Sports comme l’année dernière (seulement disponible en différé sur la plateforme).

Au niveau des tarifs, les moins de 26 ans devront débourser 9,99 euros par mois tandis que les moins jeunes paieront 14,99 euros avec un engagement pour la saison. Un prix revu à la baisse après le fiasco DAZN, mais une offre jeunesse qui ne sera pas disponible dès les premières semaines…

Avec son nouveau joujou Ligue 1 +, le directeur général de LFP Media Nicolas de Tavernost espère atteindre le million d’abonnés avant la fin de la saison 2025-2026. « C’est un objectif très ambitieux. Et à la fin de la période des quatre ans, nous aurons un objectif entre 2,2 et 2,5 millions d’abonnés. Il y aura des évolutions dans les prix et les promotions, mais on ne va pas rentrer dans les détails », détaillait-il lors de la conférence de présentation. Afin de rameuter du monde, la rencontre entre Nantes et le PSG sera disponible gratuitement le dimanche 17 août.

Alors qu’on aurait pu vibrer devant un derby Metz-Strasbourg.

