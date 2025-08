Quand le PSG inspire une équipe écossaise

Et pourquoi pas.

Dans un papier paru ce samedi dans le Daily Sport , John McGlynn, l’entraîneur de Falkirk, une équipe qui vient de faire son retour en Scottish Premiership après 15 ans d’absence, a déclaré s’inspirer du Paris-SG, fraîchement champion d’Europe, lors de sa préparation. Si l’idée peut paraître risible, le coach de 63 ans, ancien recruteur du Celtic Glasgow, trouve cela tout à fait pertinent : « Nous regardons leur façon de jouer et cherchons à reproduire leur style, à faire ce qu’ils font. Nous montrons des vidéos aux joueurs, pratiquement tous les matins, en particulier pendant la pré-saison, afin de leur donner une idée de la direction à prendre. »

Le collectif est la clé

Pour l’Écossais, la création d’un collectif fort prime sur les individualités. Et la transformation du club de la capitale est un exemple à suivre : « Luis Enrique a désormais une équipe qui fonctionne comme un tout, il a davantage de contrôle sur ses joueurs, analyse McGlynn. Ils sont plus jeunes, ils sont plus enclins à écouter et à prendre les choses en compte, plutôt que de penser : « Bon, donne-moi le ballon et je marquerai un but » — ce qui arrive parfois. » Cette quête fait sens puisque Falkirk, qui fêtera son retour dans l’élite demain à 15 heures face à Dundee United, est une équipe contrôlée par ses supporters avec des moyens modestes, à des années-lumière de mastodontes qui jouent les premiers rôles du championnat écossais.

On sait déjà quel club écossais on va suivre cette saison.

