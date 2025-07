Joan Gaspart : « J’ai déjà convaincu des femmes de persuader leur mari de signer au Barça »

Expert en négociation.

Invité dans l’émission El Marcador sur Radio Marca, Joan Gaspart, ancien président du FC Barcelone (2000-2003), a décidé de se montrer bavard. L’homme de 80 ans est revenu sur l’actualité du club catalan avec son franc-parler habituel, notamment autour du cas Nico Williams.

« Je préfère que Raphinha joue »

Alors que le Barça a loupé le coche dans le dossier du joueur basque, récemment prolongé à l’Athletic, Gaspart n’a pas caché sa déception tout en assurant qu’il n’avait pas de regret. « Je préfère que Raphinha joue, il est bien meilleur que Nico », a-t-il clamé. Avant de rappeler, non sans une certaine théâtralité, qu’avec un peu plus de conviction (et peut-être quelques méthodes d’un autre siècle), les choses auraient pu tourner autrement : « J’ai déjà convaincu des femmes de persuader leur mari de signer au Barça […] Avec moi, Nico Williams serait venu. »

Également interrogé sur la nouvelle Coupe du monde des clubs, Joan Gaspart n’a pas pu s’empêcher de glisser une dernière pique au Real Madrid. À la veille du choc face au PSG, l’ancien dirigeant blaugrana a clairement affiché sa préférence : « Je veux que le PSG gagne pour que Madrid perde. Point. »

Tout sauf un roi mage.

