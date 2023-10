L’incroyable sosie de Florian Thauvin

« Vins, champagnes, chocolats, et même foie gras et charcuterie !

Ici je peux vous l’assurer vous êtes certain de votre bonheur grâce aux 45 exposants présents et venus de la France entière… » Micro à la fin, regard caméra et petite chemise à carreaux, Florian Thauvin a passé tout son samedi au salon des vins à Sanary-sur-Mer, dans le VAR. Pour BFMTV, l’actuel joueur d’Udinese a interrogé plusieurs commerçants pour donner envie aux téléspectateurs de faire le pas. Buteur et même homme du match face à Lecce il y a une semaine, l’ailier de 30 ans prend le temps de préciser que « chaque année, ce sont entre sept mille et huit mille visiteurs qui se rendent à ce salon ». Dernière petite information avant de quitter Toulon pour rejoindre Monza ce dimanche pour le compte de la dixième journée de la Serie A, « l’évènement se déroule jusqu’à dimanche ».

45 exposants sont présents ce week-end au salon des vins à Sanary-sur-Mer pic.twitter.com/6s9vvJ1LrS — BFM Toulon Var (@BFMVar) October 28, 2023

Tout ça ne donne qu’une seule envie : aller faire le plein de vin et de chocolat.

PS : Évidemment, tout cela est le fruit de notre imagination. C’est bien Jimmy Comte, journaliste pour BFM Toulon Var qui portait cette belle chemise à carreaux.

