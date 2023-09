Quand Domino’s Pizza se moque de Chelsea

Un nombre : 852 609.

C’est le nombre de pizzas livrées par Domino’s au Royaume-Uni depuis le dernier but de Chelsea. C’est la multinationale américaine de la restauration rapide qui l’a fait savoir sur son compte Twitter. En plus d’enchaîner les contre-performances, les hommes de Mauricio Pochettino ont donc aussi réussi l’exploit de se faire narguer par Domino’s Pizza.

On sort les cahiers de maths : si le Royaume-Uni (Angleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord) est composé de 69 425 995 habitants (chiffre datant de 2022), que Chelsea n’a plus marqué depuis le 30 août dernier – soit 25 jours – et donc que Domino’s a livré 852 609 pizzas, combien de Cannibale (sauce barbecue, mozzarella, poulet rôti, merguez, haché au bœuf assaisonné) commande un supporter lambda du club bleu londonien par semaine, sans voir Chelsea gagner ?

We’ve delivered about 852,609 pizzas since Chelsea last scored a goal. — Domino's Pizza UK (@Dominos_UK) September 24, 2023

Ouf, beaucoup trop compliqué. On fera les comptes quand les Blues marqueront.