Si vous passez un mois de septembre compliqué, on a la solution !

Il faut penser à Mauricio Pochettino. Le tacticien argentin traverse un véritable cauchemar avec Chelsea. Les Blues n’ont plus gagné depuis le 25 août dernier – contre Luton (3-0) –, mais n’arrivent surtout plus à gratter des points à domicile. Après une défaite à Stamford Bridge contre Nottingham (0-1) lors de la quatrième journée de Premier League, les soldats de l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain se sont inclinés aujourd’hui (0-1). Sans solution, Pochettino n’espère plus qu’une chose mercredi pour la réception de Brighton en Carabao Cup : marquer.

« Nous devons être conscients de ce qui se passe, mais en même temps, nous devons rester calmes parce que l’équipe se bat sur chaque action. Il s’agit simplement de travailler et j’espère que nous pourrons changer la situation le plus rapidement possible, a lancé Pochettino au micro à la fin de la partie. Il s’agit d’apprendre, c’est tout un processus. Nous sommes une jeune équipe qui a besoin d’apprendre tous ensemble. Il est difficile de parler de choses positives lorsque vous perdez, mais nous devons parler de choses positives, nous devons garder les choses positives. Je commencerai dès demain à préparer le match de mercredi et j’espère que nous pourrons marquer. »

Allez, une défaite 3-2 la semaine prochaine pour ravir l’ambitieux Pochettino.

