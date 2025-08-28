Quand connaîtra-t-on le calendrier exact des rencontres de Ligue des champions ?

Encore un (tout petit) peu de patience.

Le tirage de la phase unique de la Ligue des champions a eu lieu ce jeudi à Monaco, avec son lot de chocs pour les clubs français. Pour autant, malgré la procédure de tirage au sort automatisée par IA, les dates précises des rencontres européennes ne sont pas encore fixées au calendrier. Sur son site, l’UEFA précise que « le calendrier des matchs, avec les dates des matchs et les heures des coups d’envoi, sera communiqué au plus tard le samedi 30 août. »

Ce court laps de temps permet à l’instance européenne du football d’étudier en profondeur un agencement de calendriers évitant les cheuvauchements de matchs de clubs d’une même ville, de répartir les rencontres des clubs d’un même pays et ainsi de contenter les diffuseurs européens avec une répartition la plus logique possible.

On aimerait bien savoir quel superordinateur permet d’agencer tout ça.

