PSG : le Collectif Ultras Paris s’en prend à Nasser Al-Khelaïfi

Guéguerre au PSG entre supporters et président, épisode 78.

« Une politique sportive sans réelle direction, de l’achat compulsif de noms clinquants sans se préoccuper de l’équilibre d’équipe et de la politique d’un club où le marketing semble avoir pris le dessus sur le sportif ». Ouille, ça fait mal. Publié ce samedi après-midi, le communiqué du Collectif Ultras Paris, principal groupe de supporters du Paris Saint-Germain, s’en prend largement à la direction et à la politique de recrutement du club de la capitale plutôt qu’aux joueurs. Un sacré ras-le-bol.

S’il s’était fait discret jusque-là, le groupe de supporters est monté au créneau pendant la trêve internationale, après la défaite face à Rennes le week-end dernier (0-2) et l’élimination en Ligue des champions par le Bayern Munich. « Nous demandons pour la énième fois à rencontrer rapidement le président Nasser Al-Khelaïfi afin de lui exposer de vive voix les nombreux problèmes que nous avons identifiés dans et autour du club, sportifs et extra-sportifs, depuis de longues années, avant d’en rajouter une couche, les joueurs n’ayant pas vocation à être les seuls boucs émissaires d’un effectif mal construit. Alors notre amour du club est sans limite, pas notre patience. »

Comment prendre rendez-vous avec le Monsieur maintenant ?

Mory à tout prix