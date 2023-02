PSG-Bayern : Kylian Mbappé démarre sur le banc

Il est (presque) là.

Blessé contre Montpellier le 1er février, Kylian Mbappé démarre sur le banc ce mardi pour la réception du Bayern. Un retour bienvenu pour Christophe Galtier alors que le PSG reste sur deux défaites contre Marseille et Monaco. Le coach parisien retrouve d’autres forces vives, puisque Marco Verratti et Lionel Messi, absents en Principauté le week-end dernier, font partie du 4-4-2 aligné d’entrée. Le Titi Warren-Zaïre Emery est quant à lui reconduit et enchaîne une deuxième titularisation.

La compo du PSG : Donnarumma – Mendes, Marquinhos, Ramos, Hakimi – Soler, Verratti, Danilo, Zaïre-Emery – Neymar, Messi.

Kylian n’est pas du genre à poser un lapin pour la Saint-Valentin.