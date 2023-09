Pronostic Suède Autriche : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de l’Euro 2024

L’Autriche accroche la Suède

Cette opposition entre la Suède et l’Autriche pourrait être déterminante dans l’optique de la qualification pour l’Euro 2024. En effet, dans cette poule, la Belgique parait être au-dessus et devrait décrocher l’un des 2 tickets pour l’Allemagne. L’autre pourrait être disputé par les Suédois et Autrichiens. Actuellement, les Vikings accusent 4 points de retard sur leur adversaire et se retrouvent donc dans l’obligation de s’imposer pour ne pas laisser s’échapper l’Autriche. Dans ces éliminatoires, les partenaires de Lindelöf ont largement perdu face à la Belgique (0-3) lors de la 1ère journée. Par la suite, les Suédois ont dominé l’Azerbaïdjan (5-0) avant de s’incliner en Autriche (2-0) lors du match aller. Le week-end dernier, la sélection suédoise s’est relancée en explosant l’Estonie (0-5) avec 5 buteurs différents, notamment Alexander Isak et Kulusevski. Ces deux éléments sont les nouvelles stars de l’équipe depuis la retraite de Zlatan Ibrahimovic.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, l’Autriche fait partie des nations qui ont bien progressé ces dernières saisons. Eliminé en 8e de finale lors de l’Euro 2020, la sélection autrichienne a en revanche manqué le rendez-vous du Mondial 2022 au Qatar. Désormais entrainée par Ralf Rangnick, l’Autriche réalise des éliminatoires solides. En effet, sur leur parcours, les Autrichiens se sont imposés contre l’Azerbaïdjan, l’Estonie, et la Suède pour un nul en Belgique. Deuxième de la poule à égalité de points avec la Belgique, la sélection autrichienne ferait un grand pas vers la qualif’ en cas de succès face à la Suède. Le week-end dernier, les protégés de Rangnick se sont préparés en disputant un match amical, peu concluant face à la Moldavie (1-1) mais pas mal de cadres étaient absents. Dans cette sélection, on retrouve des éléments comme Laimer, Danso, Sabitzer, Schlager, Alaba ou Arnautovic, qui évoluent dans les plus grands clubs européens. Au regard de leur parcours, les Autrichiens semblent en mesure de ramener au moins un nul de Suède.

► Le pari « Victoire Autriche ou match nul » est coté à 1,52 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 204€ (304€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « moins de 2,5 buts » est coté à 1,96 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 292€ (392€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Suède – Autriche :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 15€ sans déposer d’argent avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Suède Autriche détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Autriche Suède : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l'Euro 2024