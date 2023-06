Pronostic Autriche Suède : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

L’Autriche enchaîne face à la Suède

Huitième de finaliste de l’Euro 2020, l’Autriche avait poussé le futur champion d’Europe, l’Italie, à disputer les prolongations. Depuis ce bon parcours, les Autrichiens ont été moins en verve puisqu’ils ont manqué la qualification pour le Qatar en terminant 4e d’un groupe dominé par le Danemark et l’Écosse. La sélection autrichienne s’était vue offrir une autre chance via les barrages mais a perdu dès son entrée en lice face au Pays de Galles. Cette mauvaise passe s’est confirmée en Ligue des Nations où l’Autriche a fini en dernière position de son groupe derrière la Croatie, le Danemark et la France. Reléguée en Ligue B, l’Autriche est désormais entraînée par Ralph Rangnick, dont le passage à Manchester United avait été décevant. Depuis sa prise de fonction avec sa sélection, le technicien autrichien réalise un excellent travail puisque sous ses ordres, elle vient de réaliser une excellente série de résultats. En effet, après avoir battu Andorre et l’Italie en amical, la sélection autrichienne s’est imposée lors de ses 2 premières journées des éliminatoires pour l’Euro 2024 face à l’Azerbaidjan (4-1) et contre l’Estonie (2-1). Sur la lancée de ces bons résultats, les partenaires du Lensois Danso sont allés chercher un bon point en Belgique (1-1). Grâce à cette prestation, l’Autriche occupe la tête du groupe devant la Belgique et la Suède. Ce mardi, les Autrichiens pourraient réaliser une très bonne opération en s’imposant face aux Suédois. Pour atteindre ce but, Rangnick devrait s’appuyer sur une formation assez classique avec les Alaba, Schlager, Baumgartner, Gregoritsch, Arnautovic ou Daniliuc.

En face, la Suède est dans ce que l’on pourrait considérer une phase de reconstruction ou transition. Régulièrement présente dans les grands rendez-vous internationaux, la sélection suédoise n’est pas parvenue à se qualifier pour le Mondial. A l’instar de l’Autriche, les Vikings n’ont pas su profiter de leur seconde chance en s’inclinant contre la Pologne. Pour ses débuts dans ces éliminatoires pour le prochain championnat d’Europe, la bande à Janne Andersson a subi une grosse déconvenue à domicile face à la Belgique (0-3). En revanche, les partenaires de Victor Lindelöf ont fait le job lors de la deuxième journée face à l’Azerbaïdjan (5-0). Exempte le week-end dernier, la Suède en a profité pour disputer une rencontre amicale face à la Nouvelle Zélande où elle s’est largement imposée (4-1) avec notamment un doublé de Karlsson. Malgré la retraite de Zlatan Ibrahimovic, la sélection suédoise garde fière allure avec les Robin Olsen (Aston Villa), le capitaine Lindelöf (Man U), Ekdal (La Spezia), Forsberg (Leipzig) ou la pépite Alexander Isak (Newcastle). Devant son public, l’Autriche devrait réaliser une très bonne opération dans l’optique de la qualification en prenant le dessus sur une équipe suédoise moins bien depuis quelques temps.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

