Pronostic France Italie : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde de rugby

La France face à l’Italie pour la qualif et la 1re place

Vainqueur de la Nouvelle-Zélande en ouverture de ce Mondial (27-12), la France pensait avoir fait le plus dur dans cette poule. Mais elle est passée par toutes les émotions depuis. En effet, elle a battu sans le bonus offensif l’Uruguay pour son 2e match (27-12), avant de décrocher la plus large victoire de son histoire face à la faible équipe de Namibie (96-0) mais en perdant son capitaine sur blessure (fracture de la mâchoire). Meilleur joueur du monde en 2021, Antoine Dupont est déjà revenu dans le groupe français mais il est forfait évidemment ce vendredi. Hormis cela, Fabien Galthié aligne son meilleur XV possible avec notamment une troisième ligne Jelonch-Alldritt-Ollivon qui fait saliver, et le jeune ailier bordelais Bielle-Barey qui a su gagner sa place (2 essais depuis le début de ce Mondial).

En face l’Italie pensait faire le poids la semaine passée face à la Nouvelle-Zélande. Mais les All-Blacks semblent avoir repris du poil de la bête et ils ont terrassé les Italiens avec 14 essais marqués (17-96). Avant ce match, les Transalpins avaient logiquement dominé la Namibie (52-8) et l’Uruguay (38-17) avec le bonus offensif. Pour ce « 8e de finale face aux Bleus », le sélection italienne change une nouvelle fois la disposition de sa ligne aérienne, Capuozzo retrouvant l’aile. Face au vif mais petit Toulousain, Louis Bielle-Biarrey a un beau match up à jouer. Meilleur marqueur d’essai français en activité, le fils Penaud tentera d’aplatir pour la 4e fois déjà dans ce Mondial. Malgré l’absence de Dupont, la France devrait dominer largement l’Italie. D’autant que les Bleus ont eu une semaine en plus pour préparer cette rencontre.

