Prise dans une rixe entre supporters au Brésil, une jeune femme succombe à ses blessures

Ce lundi, une femme de 23 ans est décédée à São Paulo, après deux jours passés entre la vie et la mort, à la suite d’une violente bagarre de rue opposant des supporters de Palmeiras et leurs « ennemis » de Flamengo, club de Rio de Janeiro. Gabriela Anelli, de son nom complet, s’était retrouvée prise en tenaille aux abords de l’Allianz Parque, le stade de son équipe de cœur, peu avant le coup d’envoi du match entre ces mastodontes du football brésilien. Touchée à la tête par des tessons de bouteille, la jeune femme était jusqu’ici hospitalisée en urgence absolue.

Lamentamos profundamente a morte da torcedora Gabriela Anelli, atingida por uma garrafa nas imediações do Allianz Parque, antes do jogo contra o Flamengo, no sábado. Não podemos aceitar que uma jovem de 23 anos seja vítima da barbárie em um ambiente que deveria ser de… pic.twitter.com/7kHJuPYYM4

— SE Palmeiras (@Palmeiras) July 10, 2023