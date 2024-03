Presnel Kimpembé revient sur son « chicotage »

Rancunier, le Presnel.

Dans un entretien accordé au podcast Café Filtre, Presnel Kimpembé a évoqué le PSG-RC Lens de la saison passée (3-1), où il avait improvisé un chambrage béquilles en main depuis la pelouse du Parc des Princes en reprenant le célèbre « Olélé, Olala, mais qu’est-ce qui s’est passé ? On les a chicotés » des Sang et Or.

« On avait perdu au match aller chez eux et je n’avais pas eu la chance de pouvoir jouer, donc je l’avais en travers de la gorge. Et le fait de les voir chanter comme ça à la fin, ce n’était pas facile à avaler, a déclaré le défenseur parisien. Après, c’est sûr que ça n’a pas plu à beaucoup de monde mais voilà, c’est ma personnalité. Ça n’a pas plu aux Lensois ». Blessé au tendon d’Achille depuis plus d’un an, Presnel Kimpembé espère faire son retour la saison prochaine.

Et on espère que, d’ici là, tout le monde sera passé à autre chose…

