L’infirmerie du PSG bientôt vidée ?

Le retour du Maestro ?

Sur la touche depuis un Classique de février 2023, Presnel Kimpembe entrevoit peut-être le bout du tunnel. Victime d’une rupture du tendon d’Achille, l’international français a rechuté au cœur de l’hiver, malgré un premier retour à l’entraînement, et son retour sur le terrain a du être repoussé. Voilà donc plus d’un an qu’il n’a pas foulé pelouses, mais son retour se précise peut-être. Le dernier point médical du club parisien avant son match face à Lyon faisait pourtant état d’un joueur qui poursuivait « ses exercices de récupération », sans indiquer une progression quelconque dans sa convalescence.

Une nouvelle étape 💪 Presnel Kimpembe a effectué ce jour des exercices individuels avec ballon sur le terrain. pic.twitter.com/JEHzSnhF26 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) April 22, 2024

Sauf que sur Twitter/X, le champion de France a indiqué lundi, photo à l’appui, que son Titi avait « effectué ce jour des exercices individuels avec ballon sur le terrain ». Prolongé en décembre dernier, Kimpembe a pu envisager sereinement sa remise sur pied, alors que ce sera bientôt à lui de rendre cette confiance au club. Pas certain pour autant que le staff parisien ne prenne le risque de le lancer d’ici à la fin de saison, notamment avec les nombreuses échéances à venir pour Paris.

En voilà un qui va découvrir la méthode Luis Enrique.