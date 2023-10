Président de Porto en 2024 ? Villas-Boas laisse planer le doute

« Le FC Porto doit se préparer à prendre un nouveau virage. »

Et André Villas-Boas a raison. Que ce soit lui ou quelqu’un d’autre, il faudra bien un jour prendre la place de Pinto da Costa, président mythique du FC Porto depuis 1982. Dans une interview au micro du média portugais Tribuna Expresso, celui qui a été recruteur, analyste, adversaire, entraîneur adjoint et entraîneur principal des Dragons durant toute sa carrière n’a pas écarté l’idée d’une possible candidature à l’élection présidentielle du FC Porto en 2024 : « C’est une décision qui demande beaucoup de réflexion, mais c’est le chemin que je veux suivre ! »

C’est clair, net, et précis. Mais alors pourquoi hésiter ? « J’ai le défaut d’être très exigeant avec moi-même, et les postes de cette taille nécessitent une préparation dans tous les aspects. L’aspect sportif est en moi car j’ai entraîné toutes les équipes de ce club, des jeunes à l’équipe principale. Mon but est donc de me spécialiser dans les tâches que je ne maîtrise pas, comme je me suis spécialisé dans les tâches que je ne maîtrisais pas auparavant pour tous les postes que j’ai endossés », confie AVB. Il faut donc encore du temps pour se préparer, et l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille l’assure, il se rendra aux bureaux de vote dans un an, qu’il soit candidat ou non. « Si je le suis, c’est que je viens avec une idée bien construite de ce que sera la vie future du FC Porto. Tout sera pensé étape par étape, bien pensées, structurées, avec rigueur. » Enfin, Villas-Boas n’a pas oublié de parler de celui qui a toujours été son président, qui est devenu son ami, et qui pourrait donc être potentiellement son concurrent l’année prochaine : « Non, ce n’est pas la présence de Pinto da Costa qui m’empêche de présenter une candidature. Je pense à l’avenir de ce club, et je suis persuadé que chaque candidat doit avoir une connaissance de la culture et des valeurs du FC Porto. »

Pinto da Costa n’a jamais perdu une seule élection. Va-t-il laisser la main ? AVB sera-t-il au rendez-vous ? Sacré rebondissement du côté des Dragons ce jeudi en tout cas.

Pepe (Porto) marque l’histoire de la Ligue des champions