  • CPL
  • Finale
  • Ottawa-Calvary (2-1, A.P.)

Pelle à neige et retourné acrobatique : la finale du championnat canadien était épique

MH
Peut-on faire plus Canadien que ça ?

Oubliez Jérémy Doku, le Boca-River ou OL-PSG : c’est du côté de la capitale canadienne qu’il fallait regarder depuis tout ce temps. Finalistes malheureux de l’édition 2022, l’Atlético Ottawa a décroché face au CF Cavalry le titre en Première Ligue Canadienne – réservée aux clubs non intégrés à la MLS – dans des conditions dantesques et grâce au doublé de David Rodríguez.

Une tempête de neige avait pourtant retardé le coup d’envoi d’une finale de playoff qui s’est jouée sur une bonne couche de glace et sous -2°C. « Ceci n’était pas du soccer, mais même si nous avions joué dans une piscine, nous aurions gagné ce match », a paradé le coach Diego Mejía, après la victoire contre les champions en titre.

Et pour cause, son buteur mexicain a fait le show. Auteur du but de la victoire à la 106e minute de la prolongation, Rodríguez a servi un vrai délice pour égaliser à la 39e minute d’un retourné acrobatique. « Ma seule expérience avec la neige, c’est en février quand je suis arrivé ici, mais c’était seulement entre mon appartement et ma voiture. Je n’ai jamais couru dans la neige ou quoi que ce soit », a-t-il expliqué.

Le Cholismo vit toujours

Si Ottleti vous rappelle quelque chose, ce n’est pas pour rien, le club ottavien a tout simplement été fondé par l’Atlético de Madrid en 2020 et arbore les mêmes couleurs que les Colchoneros. Mais les similitudes s’arrêtent là et les Canadiens ne sont pas spécialistes du cadenas défensif. Pour Rodríguez, c’est peut-être le moment de se faire appeler par El Cholo pour vérifier s’il est aussi bon dans le froid qu’à chaud.

MH

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

