Pelle à neige et retourné acrobatique : la finale du championnat canadien était épique

Peut-on faire plus Canadien que ça ?

Oubliez Jérémy Doku, le Boca-River ou OL-PSG : c’est du côté de la capitale canadienne qu’il fallait regarder depuis tout ce temps. Finalistes malheureux de l’édition 2022, l’Atlético Ottawa a décroché face au CF Cavalry le titre en Première Ligue Canadienne – réservée aux clubs non intégrés à la MLS – dans des conditions dantesques et grâce au doublé de David Rodríguez.

Une tempête de neige avait pourtant retardé le coup d’envoi d’une finale de playoff qui s’est jouée sur une bonne couche de glace et sous -2°C. « Ceci n’était pas du soccer, mais même si nous avions joué dans une piscine, nous aurions gagné ce match », a paradé le coach Diego Mejía, après la victoire contre les champions en titre.

NATHAN INGHAM IS SHOVELLING! ❄️ 🔴 Watch the #CanPL final LIVE on OneSoccer, TSN & FuboTV pic.twitter.com/AfS6WIaIcD — OneSoccer (@onesoccer) November 9, 2025

Et pour cause, son buteur mexicain a fait le show. Auteur du but de la victoire à la 106e minute de la prolongation, Rodríguez a servi un vrai délice pour égaliser à la 39e minute d’un retourné acrobatique. « Ma seule expérience avec la neige, c’est en février quand je suis arrivé ici, mais c’était seulement entre mon appartement et ma voiture. Je n’ai jamais couru dans la neige ou quoi que ce soit », a-t-il expliqué.

GOAL 🦖 DAVID RODRIGUEZ ARE YOU KIDDING ME!!!!!! BICYCLE KICK GOAL IN THE 2025 CANADIAN PREMIER LEAGUE FINAL TO LEVEL THINGS UP FOR @atletiOttawa 🤯🤯🤯 🔴 Watch the #CanPL final LIVE on OneSoccer, TSN & FuboTV pic.twitter.com/4RhNsBI4zH — Canadian Premier League (@CPLsoccer) November 9, 2025

Le Cholismo vit toujours

Si Ottleti vous rappelle quelque chose, ce n’est pas pour rien, le club ottavien a tout simplement été fondé par l’Atlético de Madrid en 2020 et arbore les mêmes couleurs que les Colchoneros. Mais les similitudes s’arrêtent là et les Canadiens ne sont pas spécialistes du cadenas défensif. Pour Rodríguez, c’est peut-être le moment de se faire appeler par El Cholo pour vérifier s’il est aussi bon dans le froid qu’à chaud.

