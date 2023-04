Pourquoi Negreira pourrait échapper à la justice ?

À chaque jour suffit sa peine.

Nouveau rebondissement dans l’affaire Negreira. Sport rapporte ce vendredi 24 mars que José María Enríquez Negreira a été diagnostiqué, en 2004, en « incapacité totale de mouvement » par la Sécurité sociale espagnole. Un handicap lui offrant une pension mensuelle de 1240 euros selon El Español. Ce diagnostic ne l’a pas empêché de continuer sa charge de vice-président du Comité technique des arbitres les quatorze années suivantes.

Le premier rapport de la Sécurité sociale date de 17 octobre 1995, dans lequel Negreira était reconnu « invalide permanent » en raison de « douleurs dorsales et de difficultés à se mouvoir à la suite d’une opération », une infirmité qui lui octroyait déjà une pension. Le second rapport date donc du 29 juillet 2004, mené cette fois par l’Unité d’évaluation médicale de l’incapacité du ministère du Travail et des Affaires sociales. José María Enríquez Negreira souffrirait alors d’un début d’Alzheimer, une maladie qui, si elle était avérée, pourrait lui permettre d’échapper à la justice espagnole.

Affaire à suivre.

