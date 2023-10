Pour Marcelino, on ne peut pas rivaliser avec le PSG

Pas sûr que tout le monde soit d’accord.

Quelques jours après son interview à L’Équipe, Marcelino est revenu sur son départ de l’OM dans une interview pour le quotidien espagnol AS. Interrogé sur le « PSG de Mbappé », le technicien espagnol n’a pas hésité. Pour l’ancien coach du meilleur ennemi du club parisien, le constat est simple. Quand on lui demande s’il est possible de concurrencer le PSG, il répond simplement : « Non, on ne le peut pas. »

Pour lui, le club de la capitale s’est en plus « bien renforcé », « a un bon coach, donc tout suggère qu’ils vont constituer une équipe très compétitive ». Il espère en tout cas que Luis Enrique aura du temps, que lui n’a pas eu, car il le voit bien, « les équipes qui sont claires dans leur manière de jouer sont de plus en plus fortes », un constat visible du côté du PSG.

« Une équipe qui investit plus de 300 millions et qui possède Mbappé, probablement le meilleur joueur du monde actuellement, en France c’est difficile à surpasser… et en Europe c’est compliqué. » Voilà un discours qui doit sûrement rassurer les supporters marseillais.

Marcelino semble oublier un club du Nord, vainqueur de la Ligue 1 en 2021…

