Pour le président d’Annecy, le sort de son club « ne peut pas dépendre d’un tapis vert entre Bordeaux et Rodez »

Et dire qu’il suffisait de taper un PFC en roue libre pour s’épargner tout ça.

Battu par le Paris FC ce vendredi et seizième de Ligue 2, Annecy reste sous la menace de Rodez, dix-septième et qui ne compte que deux points de moins. Et ce d’autant plus que les Ruthénois pourraient bien récupérer une victoire sur tapis vert face suite aux incidents ayant entraîné l’arrêt de la rencontre disputée par le RAF face à Bordeaux. « Moi je ne demande rien de particulier, je veux juste que l’équité sportive soit respectée », confesse le président d’Annecy, Sébastien Faraglia au micro des Grandes Gueules du Sport, ce samedi matin sur RMC.

🗣💬 "Je veux juste que l'équité sportive soit respectée. On ne peut pas donner 3 points à Rodez à la 23e minute et plier le championnat comme ça." Sébastien Faraglia, président d'Annecy, ne comprendrait pas que son club descende en National si Rodez s'impose sur tapis vert. pic.twitter.com/7rI1ysMqeW — Les Grandes Gueules du Sport – RMC (@GGsportRMC) June 3, 2023

« À la fin de la 38e journée, on a 45 points. On les a gagnés sur le terrain avec, dernièrement, un gros match à domicile contre Bordeaux (succès 1-0, ndlr). Si Rodez doit se sauver devant nous parce qu’ils tapent Bordeaux, pourquoi pas mais il va falloir qu’ils prennent ces trois points sur le terrain », enchaine l’ancien joueur du FCA. Faraglia insiste ensuite sur la nécessité, pour lui, que ce match soit rejouer, ou tout du moins terminé : « On ne peut pas les donner à Rodez après 22 minutes de jeu et plier le championnat comme ça. Ce n’est pas possible à la fois pour nous et pour Bordeaux. Le sort d’Annecy ne peut pas dépendre d’un tapis vert entre Bordeaux et Rodez. »

Qu’il est long ce multiplex de Ligue 2…

